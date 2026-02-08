Скидки
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — УНИКС, результат матча 8 февраля 2026, счёт 79:82, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге, одержав вторую победу кряду
Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Хозяева площадки со счётом 79:82 (19:18, 22:16, 15:24, 23:24) уступили гостям из Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

В составе краснодарцев лучшим стал российский защитник Всеволод Ищенко, в активе которого 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

У УНИКСа отличился американский центровой Джален Рейнольдс, на его счету 21 очко, семь подборов, одна передача, три перехвата, один подбор и три потери при коэффициенте эффективности «+26».

