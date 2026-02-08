УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге, одержав вторую победу кряду

В воскресенье, 8 февраля, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Хозяева площадки со счётом 79:82 (19:18, 22:16, 15:24, 23:24) уступили гостям из Казани.

В составе краснодарцев лучшим стал российский защитник Всеволод Ищенко, в активе которого 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

У УНИКСа отличился американский центровой Джален Рейнольдс, на его счету 21 очко, семь подборов, одна передача, три перехвата, один подбор и три потери при коэффициенте эффективности «+26».