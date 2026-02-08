Дабл-дабл Картера помог «Парме» обыграть «Пари НН» в Единой лиге

В воскресенье, 8 февраля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки со счётом 62:87 (15:25; 11:21; 19:20; 17:21) уступили гостям из Перми.

В составе хозяев отличился российский лёгкий форвард Даниил Ключенков, на его счету 12 очков, шесть подборов, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

Лучшим игроком матча стал американский центровой пермяков Террелл Картер, в активе которого 13 очков, 13 подборов, две передачи, два перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+23».