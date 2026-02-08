Скидки
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма», результат матча 8 февраля 2026, счёт 62:87, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Картера помог «Парме» обыграть «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки со счётом 62:87 (15:25; 11:21; 19:20; 17:21) уступили гостям из Перми.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
62 : 87
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 14, Ключенков - 12, Карпенков - 10, Лукач - 8, Платонов - 5, Хоменко - 4, Попов - 4, Шендеров - 3, Зоткин - 2, Буринский, Симаев, Хякли
Бетсити Парма: Адамс - 15, Картер - 13, Адамс - 11, Ильницкий - 10, Фирсов - 10, Шашков - 9, Захаров - 8, Свинин - 5, Стафеев - 3, Егоров - 3

В составе хозяев отличился российский лёгкий форвард Даниил Ключенков, на его счету 12 очков, шесть подборов, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

Лучшим игроком матча стал американский центровой пермяков Террелл Картер, в активе которого 13 очков, 13 подборов, две передачи, два перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

