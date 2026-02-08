Шакил О'Нил ответил, кто вышел бы в финал НБА от Запада — «Сан-Антонио» или «Оклахома»

Легендарный в прошлом центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий на телевидении Шакил О’Нил сделал свой прогноз, какая команда Западной конференции выйдет в финал плей-офф сезона-2025/2026.

«Сан-Антонио» обыграет «Оклахому» в финале Западной конференции», — сказал О'Нил в эфире Inside the NBA.

В нынешнем сезоне «Оклахома» и «Сан-Антонио» провели друг с другом пять матчей, счёт в противостоянии — 4-1 в пользу коллектива из штата Техас.

После 53 матчей «Оклахома» занимает первое место в Западной конференции, одержав 40 побед при 13 поражениях. «Спёрс» идут вторыми — 36 побед при 16 поражениях в 52 матчах.