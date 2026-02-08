«Оказал огромное влияние». Уэстбрук назвал ветерана НБА, чей совет помог ему стать лидером

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук высказался о своей роли наставника и важности поддержки молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Насколько вам близка роль наставника? Как вы считаете, чему больше всего должны научиться новички в свой первый сезон в НБА?

— Как я уже говорил, для меня одно из важнейших качеств — это лидерство, я действительно этим дорожу и получаю удовольствие от такой ответственности. Пусть это не всегда бросается в глаза, но передавать свой опыт и знания молодым игрокам действительно важно. Сейчас у нас сразу четыре новичка, а также несколько молодых ребят с двух- или трёхлетним стажем, считаю своим долгом поддерживать их и делиться с ними всем, чему научился сам.

— Вы всегда уделяли большое внимание наставничеству и продолжению традиций. Если вспомнить 2008 год, кто из ветеранов оказал на вас самое заметное влияние?

— Это однозначно Ник Коллисон. Он оказал на мою карьеру в «Оклахома-Сити» огромное влияние, он об этом знает — я не раз ему это говорил. В те годы именно к нему я обращался за советом в любых ситуациях, будь то хорошие или плохие новости, — сказал Уэстбрук на YouTube-канале Sactown Sports 1140.