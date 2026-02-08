Скидки
Баскетбол

«Оказал огромное влияние». Уэстбрук назвал ветерана НБА, чей совет помог ему стать лидером

«Оказал огромное влияние». Уэстбрук назвал ветерана НБА, чей совет помог ему стать лидером
Комментарии

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук высказался о своей роли наставника и важности поддержки молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Насколько вам близка роль наставника? Как вы считаете, чему больше всего должны научиться новички в свой первый сезон в НБА?
— Как я уже говорил, для меня одно из важнейших качеств — это лидерство, я действительно этим дорожу и получаю удовольствие от такой ответственности. Пусть это не всегда бросается в глаза, но передавать свой опыт и знания молодым игрокам действительно важно. Сейчас у нас сразу четыре новичка, а также несколько молодых ребят с двух- или трёхлетним стажем, считаю своим долгом поддерживать их и делиться с ними всем, чему научился сам.

— Вы всегда уделяли большое внимание наставничеству и продолжению традиций. Если вспомнить 2008 год, кто из ветеранов оказал на вас самое заметное влияние?
— Это однозначно Ник Коллисон. Он оказал на мою карьеру в «Оклахома-Сити» огромное влияние, он об этом знает — я не раз ему это говорил. В те годы именно к нему я обращался за советом в любых ситуациях, будь то хорошие или плохие новости, — сказал Уэстбрук на YouTube-канале Sactown Sports 1140.

