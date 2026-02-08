Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Первая половина была худшей за всё моё время в УНИКСе». Перасович — о матче с «Локо»

«Первая половина была худшей за всё моё время в УНИКСе». Перасович — о матче с «Локо»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился в пользу казанского клуба со счётом 82:79 (18:19, 16:22, 24:15, 24:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

«На мой взгляд, первая половина была худшей для нас за всё время, что я тренирую УНИКС. Мы были ужасны на обеих сторонах площадки, и соперник мог опережать нас к большому перерыву на 20-25 очков, если бы играл чуть лучше. Во второй половине мы заиграли гораздо более серьёзно, у нас появилась энергия, дисциплина. Начали бежать в защиту, жёстче встречать оппонентов, не давать им легко обыгрывать себя один на один. Когда играешь с правильным отношением, начинают залетать броски, получаться быстрые переходы», — приводит слова Перасовича пресс-служба организации.

Материалы по теме
Президент УНИКСа назвал проблему казанцев, появившуюся перед матчем с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android