«Первая половина была худшей за всё моё время в УНИКСе». Перасович — о матче с «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился в пользу казанского клуба со счётом 82:79 (18:19, 16:22, 24:15, 24:23).

«На мой взгляд, первая половина была худшей для нас за всё время, что я тренирую УНИКС. Мы были ужасны на обеих сторонах площадки, и соперник мог опережать нас к большому перерыву на 20-25 очков, если бы играл чуть лучше. Во второй половине мы заиграли гораздо более серьёзно, у нас появилась энергия, дисциплина. Начали бежать в защиту, жёстче встречать оппонентов, не давать им легко обыгрывать себя один на один. Когда играешь с правильным отношением, начинают залетать броски, получаться быстрые переходы», — приводит слова Перасовича пресс-служба организации.