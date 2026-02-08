Скидки
17:00 Мск
Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (79:82).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Я горжусь своей командой, тем, как они бились. На матч мы вышли с правильным настроением. Да, иногда принимали неверные решения, как, например, в конце второй четверти, когда дали сопернику забить нам трёхочковый без сопротивления и ушли на большой перерыв уже не с таким серьёзным преимуществом.

Также нам не удалось во второй половине матча контролировать подборы с той же эффективностью, как в первой половине — это тоже повлияло на ход игры. Плюс есть факторы, которые тоже оказывают влияние на результат, но мы их контролировать никак не можем. Сегодня ситуация в концовке сложилась не в нашу пользу, но, как я уже говорил, горжусь парнями. Наша упорная работа вскоре обязательно начнёт приносить результат. Также уверен, что мы извлечём определённые уроки и в следующий раз будем увереннее принимать умные решения в сложных ситуациях», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

