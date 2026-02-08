Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (79:82).

«Я горжусь своей командой, тем, как они бились. На матч мы вышли с правильным настроением. Да, иногда принимали неверные решения, как, например, в конце второй четверти, когда дали сопернику забить нам трёхочковый без сопротивления и ушли на большой перерыв уже не с таким серьёзным преимуществом.

Также нам не удалось во второй половине матча контролировать подборы с той же эффективностью, как в первой половине — это тоже повлияло на ход игры. Плюс есть факторы, которые тоже оказывают влияние на результат, но мы их контролировать никак не можем. Сегодня ситуация в концовке сложилась не в нашу пользу, но, как я уже говорил, горжусь парнями. Наша упорная работа вскоре обязательно начнёт приносить результат. Также уверен, что мы извлечём определённые уроки и в следующий раз будем увереннее принимать умные решения в сложных ситуациях», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.