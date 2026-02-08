Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» сыграл 500-й матч в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» сыграл 500-й матч в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Краснодарский «Локомотив-Кубань» достиг символической отметки в 500 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Клуб поздравил с этим событием свою «Локосемью» — болельщиков, игроков, тренеров и сотрудников, которые создавали историю команды.

«За этой цифрой стоят годы работы, борьбы и веры. Сезон за сезоном, матч за матчем «Локо» шёл своим путём, объединяя вокруг себя людей, для которых клуб — это не просто команда, а часть жизни. Историю клуба создают игроки, тренеры, сотрудники, ветераны и, конечно, болельщики — те, кто прошёл с «Локо» этот путь и продолжает идти дальше. Спасибо, Локосемья! Мы продолжаем движение вместе», — написала пресс-служба в Телеграм-канале команды.

Юбилейным стал домашний матч против казанского УНИКСа, который состоялся 8 февраля. Краснодарцы проиграли со счётом 79:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков
Сейчас читают:
Юбилей не удался. УНИКС огорчил «Локо» в лучшем матче воспитанника кубанцев
Юбилей не удался. УНИКС огорчил «Локо» в лучшем матче воспитанника кубанцев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android