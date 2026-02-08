«Локомотив-Кубань» сыграл 500-й матч в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» достиг символической отметки в 500 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Клуб поздравил с этим событием свою «Локосемью» — болельщиков, игроков, тренеров и сотрудников, которые создавали историю команды.

«За этой цифрой стоят годы работы, борьбы и веры. Сезон за сезоном, матч за матчем «Локо» шёл своим путём, объединяя вокруг себя людей, для которых клуб — это не просто команда, а часть жизни. Историю клуба создают игроки, тренеры, сотрудники, ветераны и, конечно, болельщики — те, кто прошёл с «Локо» этот путь и продолжает идти дальше. Спасибо, Локосемья! Мы продолжаем движение вместе», — написала пресс-служба в Телеграм-канале команды.

Юбилейным стал домашний матч против казанского УНИКСа, который состоялся 8 февраля. Краснодарцы проиграли со счётом 79:82.