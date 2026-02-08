«Очень рады, что удача оказалась на нашей стороне». Алексей Швед — о матче с «Локо»

37-летний российский защитник клуба УНИКС Алексей Швед высказался насчёт победы в матче Единой лиги ВТБ с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» (82:79).

«Мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Здесь очень шумные болельщики, которые поддерживают свою команду. У «Локо» новый, хороший тренер, потому было понятно, что матч будет серьёзный.

В первой половине мы не играли так, как говорил тренер, поэтому получалось не очень. Ушли в минус на 10 очков. Потом вернулись, стали действовать намного агрессивнее, начали двигать мяч и находить открытые броски. Хотя некоторые из них мы не забили. Считаю, что вторую половину сыграли отлично, но нельзя расслабляться и пропускать старт матча.

Насколько психологически помог команде мой трёхочковый на последней секунде второй четверти? Всё-таки семь очков — это не 10, конечно, приятнее уходить на перерыв с меньшим отрывом. Но самое главное — мы начали третью десятиминутку очень хорошо, вернули преимущество в счёте. Игра была, можно сказать, до последней секунды. Обе команды выступили отлично, хотели победить. Мы очень рады, что сегодня удача оказалась на нашей стороне, собрались и выиграли вместе.

Повезло ли нам сегодня? В каждой игре кому-то везёт, кому-то нет. Но мы много тренируемся и работаем. Ещё у нас в последние полтора-два месяца было очень много выездных матчей и всего три — дома. Тяжёлый график — постоянные перелеты, не всегда получается быть в той кондиции, в которой хочешь быть. Но мы стараемся, работаем и будем продолжать делать это дальше», — приводит слова Шведа пресс-служба команды.