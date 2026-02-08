Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Автодор», результат матча 8 февраля 2026, счет 95:60, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА победил «Автодор» в домашнем матче ЕЛ с отрывом в 35 очков
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором». Встреча завершилась со счётом 95:60 (29:11, 25:20, 20:18, 21:11) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 60
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 13, Кливленд - 12, Ухов - 9, Митрович - 9, Уэйр - 8, Антонов - 8, Руженцев - 7, Карпенко - 7, Ганькевич - 6, Астапкович - 6, Курбанов - 6, Жан-Шарль - 4
Автодор: Коско - 14, Ньюмэн - 11, Евсеев - 9, Пранаускис - 8, Земский - 8, Сущик - 6, Мотовилов - 3, Никулин - 1, Фёдоров, Яковлев

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 13 очков, сделать три подбора, а также отдать одну передачу.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал 21-летний форвард Даниил Коско, представляющий Беларусь. Он набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил два перехвата.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Невероятный Тримбл, мощный Эллис или продуктивный Мартюк. Рейтинг лучших в Единой лиге
Рейтинг
Невероятный Тримбл, мощный Эллис или продуктивный Мартюк. Рейтинг лучших в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android