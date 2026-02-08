ЦСКА победил «Автодор» в домашнем матче ЕЛ с отрывом в 35 очков

Сегодня, 8 февраля, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором». Встреча завершилась со счётом 95:60 (29:11, 25:20, 20:18, 21:11) в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 13 очков, сделать три подбора, а также отдать одну передачу.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал 21-летний форвард Даниил Коско, представляющий Беларусь. Он набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил два перехвата.