Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс признался, над каким элементом своей игры ему нужно поработать

Леброн Джеймс признался, над каким элементом своей игры ему нужно поработать
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что ему необходимо внимательнее относиться к своим действиям на площадке и сокращать количество потерь мяча.

— В начале сезона вы говорили, что оборонительные ошибки команды и потери мяча — основные проблемы. Сейчас в нескольких последних матчах ваши потери выглядят похожими. Какие из них, по-вашему, можно и нужно минимизировать?
— Да, мне определённо нужно лучше справляться с этим. Я не люблю терять мяч. Пусть в двух последних играх отдавал двузначное количество передач, мне всё равно нужно внимательнее относиться к своим действиям и снижать количество потерь, — приводит слова Джеймса YouTube-канал FreeDawkins.

Два последних матча 41-летнего Джеймса наглядно подтверждают эти опасения с точки зрения статистики. В игре с «Филадельфией Сиксерс» он допустил восемь потерь, а в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» — семь. В обоих случаях Джеймс сделал по 10 результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Джеймс - 17, Хэйс - 14, Ларэвиа - 14, Хатимура - 14, Эйтон - 10, Дончич - 10, Смарт - 7, Вандербилт - 6, Клебер - 4, Смит - 4, Кнехт - 2, Джеймс, Тимме
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 26, Эджкомб - 19, Барлоу - 13, Убре - 8, Уотфорд - 6, Бэсси - 6, Граймс - 4, Драммонд - 2, Эдвардс - 2, Бона - 2, Лоури, Джордж, Боучэмп, Брум
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 20, Хатимура - 18, Ривз - 16, Смарт - 15, Вандербилт - 13, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Ларэвиа - 2, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Тимме, Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Сантос - 15, Подзиемски - 14, Спенсер - 14, Пэйтон II - 13, Грин - 9, Мелтон - 5, Хорфорд - 4, Ричард, Пост, Леонс
Сейчас читают:
Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android