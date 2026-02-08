Леброн Джеймс признался, над каким элементом своей игры ему нужно поработать

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что ему необходимо внимательнее относиться к своим действиям на площадке и сокращать количество потерь мяча.

— В начале сезона вы говорили, что оборонительные ошибки команды и потери мяча — основные проблемы. Сейчас в нескольких последних матчах ваши потери выглядят похожими. Какие из них, по-вашему, можно и нужно минимизировать?

— Да, мне определённо нужно лучше справляться с этим. Я не люблю терять мяч. Пусть в двух последних играх отдавал двузначное количество передач, мне всё равно нужно внимательнее относиться к своим действиям и снижать количество потерь, — приводит слова Джеймса YouTube-канал FreeDawkins.

Два последних матча 41-летнего Джеймса наглядно подтверждают эти опасения с точки зрения статистики. В игре с «Филадельфией Сиксерс» он допустил восемь потерь, а в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» — семь. В обоих случаях Джеймс сделал по 10 результативных передач.