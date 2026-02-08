Единая лига: результаты матчей 8 февраля

В воскресенье, 8 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты Единой лиги на 8 февраля:

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 79:82;

«Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма» — 62:87;

ЦСКА — «Автодор» — 95:60.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (23 победы и три поражения). Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (18 побед и девять поражений).