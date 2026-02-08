Главный тренер «Пари НН» — о поражении от «Пармы»: нас моментально наказывали за ошибки

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение своей команды от пермской «Бетсити Пармы» (62:87) в матче Единой лиги ВТБ. Специалист признал, что его команда допустила слишком много ошибок и не смогла навязать борьбу в концовке встречи.

«Тяжёлая игра для нас. Не сложилась игра в нападении: не попадали броски, несколько раз приняли неверные решения, и «Парма» убежала в отрыв. Нас моментально наказывали за ошибки, мы где-то остановились в атаке. Не двигали мяч, каждый хотел «перетянуть одеяло» на себя. Поэтому, к сожалению, о какой-либо борьбе в концовке говорить не приходится», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.