Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Пари НН» — о поражении от «Пармы»: нас моментально наказывали за ошибки

Главный тренер «Пари НН» — о поражении от «Пармы»: нас моментально наказывали за ошибки
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение своей команды от пермской «Бетсити Пармы» (62:87) в матче Единой лиги ВТБ. Специалист признал, что его команда допустила слишком много ошибок и не смогла навязать борьбу в концовке встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
62 : 87
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 14, Ключенков - 12, Карпенков - 10, Лукач - 8, Платонов - 5, Хоменко - 4, Попов - 4, Шендеров - 3, Зоткин - 2, Буринский, Симаев, Хякли
Бетсити Парма: Адамс - 15, Картер - 13, Адамс - 11, Ильницкий - 10, Фирсов - 10, Шашков - 9, Захаров - 8, Свинин - 5, Стафеев - 3, Егоров - 3

«Тяжёлая игра для нас. Не сложилась игра в нападении: не попадали броски, несколько раз приняли неверные решения, и «Парма» убежала в отрыв. Нас моментально наказывали за ошибки, мы где-то остановились в атаке. Не двигали мяч, каждый хотел «перетянуть одеяло» на себя. Поэтому, к сожалению, о какой-либо борьбе в концовке говорить не приходится», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Сейчас читают:
«Парма» — действительно сила. Клуб превратился в грозу для грандов Единой лиги
«Парма» — действительно сила. Клуб превратился в грозу для грандов Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android