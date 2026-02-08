Скидки
«Командная «химия» возвращается». Пашутин — о победе «Пармы» над «Пари НН»

«Командная «химия» возвращается». Пашутин — о победе «Пармы» над «Пари НН»
Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал разгромную победу своей команды над «Пари НН» (87:62) и отметил улучшение командной игры и защиты.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
62 : 87
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 14, Ключенков - 12, Карпенков - 10, Лукач - 8, Платонов - 5, Хоменко - 4, Попов - 4, Шендеров - 3, Зоткин - 2, Буринский, Симаев, Хякли
Бетсити Парма: Адамс - 15, Картер - 13, Адамс - 11, Ильницкий - 10, Фирсов - 10, Шашков - 9, Захаров - 8, Свинин - 5, Стафеев - 3, Егоров - 3

«Хочу поздравить свою команду. Было много позитивных моментов — мы улучшаем защиту. У нас много рослых игроков, строим игру так, чтобы защита была эффективной и приносила плоды, как сегодня. Также мы говорили ребятам, чтобы не переигрывали, больше двигали мяч, это простая геометрия в баскетболе — найти свободного и отдать. Над этим мы работаем на тренировках, и сегодня это удалось. Рад, что каждый, кто выходил на паркет, принёс пользу команде. Наша командная «химия» возвращается», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

