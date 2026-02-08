«Командная «химия» возвращается». Пашутин — о победе «Пармы» над «Пари НН»
Поделиться
Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал разгромную победу своей команды над «Пари НН» (87:62) и отметил улучшение командной игры и защиты.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
62 : 87
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 14, Ключенков - 12, Карпенков - 10, Лукач - 8, Платонов - 5, Хоменко - 4, Попов - 4, Шендеров - 3, Зоткин - 2, Буринский, Симаев, Хякли
Бетсити Парма: Адамс - 15, Картер - 13, Адамс - 11, Ильницкий - 10, Фирсов - 10, Шашков - 9, Захаров - 8, Свинин - 5, Стафеев - 3, Егоров - 3
«Хочу поздравить свою команду. Было много позитивных моментов — мы улучшаем защиту. У нас много рослых игроков, строим игру так, чтобы защита была эффективной и приносила плоды, как сегодня. Также мы говорили ребятам, чтобы не переигрывали, больше двигали мяч, это простая геометрия в баскетболе — найти свободного и отдать. Над этим мы работаем на тренировках, и сегодня это удалось. Рад, что каждый, кто выходил на паркет, принёс пользу команде. Наша командная «химия» возвращается», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
19:31
-
19:17
-
19:12
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
17:58
-
17:39
-
17:32
-
17:24
-
16:57
-
16:38
-
16:04
-
15:09
-
14:43
-
14:29
-
13:44
-
13:35
-
12:55
-
12:28
-
11:54
-
11:18
-
10:59
-
10:37
-
10:24
-
10:05
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:11
-
09:03
-
08:55
-
08:45
-
08:35