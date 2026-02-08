«Командная «химия» возвращается». Пашутин — о победе «Пармы» над «Пари НН»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал разгромную победу своей команды над «Пари НН» (87:62) и отметил улучшение командной игры и защиты.

«Хочу поздравить свою команду. Было много позитивных моментов — мы улучшаем защиту. У нас много рослых игроков, строим игру так, чтобы защита была эффективной и приносила плоды, как сегодня. Также мы говорили ребятам, чтобы не переигрывали, больше двигали мяч, это простая геометрия в баскетболе — найти свободного и отдать. Над этим мы работаем на тренировках, и сегодня это удалось. Рад, что каждый, кто выходил на паркет, принёс пользу команде. Наша командная «химия» возвращается», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.