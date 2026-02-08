Мело Тримбл продлил контракт с ЦСКА на три года

31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл продлил контракт с московским клубом ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба команды. Согласно имеющейся информации, соглашение между Тримблом и армейцами продлено на три года.

Американский атлет выступает на профессиональном уровне с 2017 года, а в составе московского клуба Тримбл дебютировал в 2023 году. В составе ЦСКА Мело дважды становился чемпионом Единой лиги и самым ценным игроком (MVP) плей-офф (2024, 2025).

В текущем сезоне ЕЛ Мело принял участие в 24 матчах. В среднем за игру Тримбл набирает 18,8 очка, делает 3,1 подбора, а также отдаёт 4,2 передачи.