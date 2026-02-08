Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мело Тримбл продлил контракт с ЦСКА на три года

Мело Тримбл продлил контракт с ЦСКА на три года
Комментарии

31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл продлил контракт с московским клубом ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба команды. Согласно имеющейся информации, соглашение между Тримблом и армейцами продлено на три года.

Американский атлет выступает на профессиональном уровне с 2017 года, а в составе московского клуба Тримбл дебютировал в 2023 году. В составе ЦСКА Мело дважды становился чемпионом Единой лиги и самым ценным игроком (MVP) плей-офф (2024, 2025).

В текущем сезоне ЕЛ Мело принял участие в 24 матчах. В среднем за игру Тримбл набирает 18,8 очка, делает 3,1 подбора, а также отдаёт 4,2 передачи.

Сейчас читают:
ЦСКА победил «Автодор» в домашнем матче Единой лиги с отрывом в 35 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android