«Моя мама будет очень рада этому продлению». Ватутин — о контракте Мело Тримбла

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с защитником команды Мело Тримблом, срок действия которого рассчитан до 2029 года.

«В разгар сезона мы традиционно не объявляем о продлении контрактов с игроками, но в случае с Мело решили сделать исключение. Думаю, и болельщики, и специалисты согласятся: своей игрой, отношением к делу, важностью для команды Мело доказал, что является ключевым фактором для наших успехов. Мы понимаем, что уже сейчас он привлекает большой интерес серьёзных европейских клубов, и этим подписанием хотим выразить оптимизм относительно собственного будущего. Хотим строить побеждающую команду с Мело в качестве центральной фигуры. Рад, что он также прикипел к ЦСКА, наслаждается игрой за нашу команду и жизнью в Москве. Хочу поблагодарить за эту возможность спонсоров, партнёров и друзей нашего клуба. Наконец, что важно лично мне, моя мама будет очень рада этому продлению», — приводит слова Ватутина пресс-служба команды.