Стало известно, кто заменит травмированного Гилджес-Александера на Матче звёзд НБА — 2026

23-летний центровой «Хьюстон Рокетс» турок Алперен Шенгюн заменит травмированного 27-летнего лидера «Оклахомы-Сити Тандер» канадца Шея Гилджес-Александера в команде мира на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026. Данное решение принял комиссионер НБА Адама Сильвер, информирует пресс-служба организации.

В текущем сезоне североамериканской лиги Шенгюн принял участие в 44 матчах. В среднем за встречу Алперен набирает 20,8 очка, делает 9,5 подбора, отдаёт 6,3 передачи. Турецкий игрок был выбран под общим 16-м номером на драфте НБА в 2021 году «Хьюстоном», за который выступает до сих пор.

