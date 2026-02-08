Скидки
Тренер «Бруклина» — об отчислении Кэмерона Томаса: спасибо за то, что он носил нашу майку

Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался об отчислении атакующего защитника Кэмерона Томаса, отметив, что игрок был частью команды и поблагодарив его за работу.

«Вероятно, это вопрос к менеджменту, потому что моя работа — тренировать команду на площадке. Очевидно, между менеджментом и тренерским штабом есть общение, и мы находимся на одной волне, но я не буду говорить за Шона [Маркса]. Когда Кэм был здесь, он был частью нас, он носил нашу майку, он играл усердно и боролся. Единственное, что я могу сказать, — спасибо за всё время, которое он провёл с нами… Я уже говорил вам, какого типа игрока я хотел бы видеть. Он всегда работал, старался и был товарищем здесь. Теперь для него захватывающе начать [играть] где-то ещё. Мы просто желаем ему удачи и говорим спасибо за то, что он носил нашу майку», — приводит слова Фернандеса издание ClutchPoints.

