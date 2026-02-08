Скидки
Мело Тримбл прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с ЦСКА

Защитник ПБК ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с красно-синими до 2029 года.

«Мне очень нравится быть частью ЦСКА и быть окружённым замечательными людьми в команде и среди персонала, наслаждаюсь жизнью в Москве. Это были прекрасные два с половиной года, но лучшее ещё впереди», — приводит слова Тримбла пресс-служба команды.

31-летний защитник присоединился к ЦСКА летом 2023 года и сразу стал одним из лидеров, дважды выиграв чемпионат Единой лиги ВТБ и оба раза получая звание MVP плей-офф. Его средние показатели составляют 19,0 очка, 3,1 подбора, 4,3 передачи и 2,0 перехвата за матч.

