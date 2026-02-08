Скидки
Пистиолис — о Тримбле: он олицетворяет ценности ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал продление контракта с американским защитником Мело Тримблом.

«Продление контракта Мело заслужил, а не получил просто так. Это отражает наше доверие к его характеру, его стойкости и стремлению к ежедневному совершенствованию. Он олицетворяет ценности ЦСКА: дух воина, профессионализм, командную работу и преданность окружающим. Мы продолжаем этот путь вместе. Борьба продолжается», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Напомним, 31-летний Мело Тримбл продлил контракт с ЦСКА на три года. Об этом армейцы объявили сегодня, 8 февраля.

