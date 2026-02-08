Скидки
Пистиолис прокомментировал крупную победу ЦСКА в матче с «Автодором»

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (95:60).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 60
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 13, Кливленд - 12, Ухов - 9, Митрович - 9, Уэйр - 8, Антонов - 8, Руженцев - 7, Карпенко - 7, Ганькевич - 6, Астапкович - 6, Курбанов - 6, Жан-Шарль - 4
Автодор: Коско - 14, Ньюмэн - 11, Евсеев - 9, Пранаускис - 8, Земский - 8, Сущик - 6, Мотовилов - 3, Никулин - 1, Фёдоров, Яковлев

«Позвольте начать с благодарности болельщикам, которые пришли сегодня на игру. Надеюсь, она им понравилась. Как сказал ЭйСи, сегодня мы выступали серьёзно на протяжении большей части игры, в защите показали хорошую концентрацию. И это непросто в условиях, когда сопернику не хватает ключевых игроков. Часто мотивация зависит от того, какие перед тобой стоят препятствия, вызовы, и нам, безусловно, этого сегодня не хватало», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

Комментарии
