Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс, результат матча 8 февраля 2026, счет 89:111, НБА 2025-2026

31 очко Джейлена Брансона помогло «Нью-Йорку» победить «Бостон»
Сегодня, 8 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 111:89 (35:24, 25:29, 25:15, 26:21) в пользу «Никс».

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
89 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 26, Уайт - 19, Вучевич - 11, Шейерман - 10, Притчард - 6, Гарза - 6, Кета - 4, Харпер Мл. - 3, Уолш - 2, Гонсалес - 2, Тейтум, Tonje, Хозер, Шульга, Уильямс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Харт - 19, Бриджес - 14, Альварадо - 12, Таунс - 11, Диавара - 10, Колек - 6, Робинсон - 5, Шамет - 3, Кларксон, Дадье, Маккаллар, Джемисон, Хукпорти

Наиболее результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал 29-летний американский разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора, а также отдать восемь передач.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал 29-летний американский лёгкий форвард Джейлен Браун. Он набрал 26 очков, сделал два подбора и отдал четыре передачи.

«Бостон» уверенно обыграл «Хьюстон», прервав их 3-матчевую серию побед. У Дюранта 15 очков
