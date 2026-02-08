31 очко Джейлена Брансона помогло «Нью-Йорку» победить «Бостон»

Сегодня, 8 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 111:89 (35:24, 25:29, 25:15, 26:21) в пользу «Никс».

Наиболее результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал 29-летний американский разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора, а также отдать восемь передач.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал 29-летний американский лёгкий форвард Джейлен Браун. Он набрал 26 очков, сделал два подбора и отдал четыре передачи.