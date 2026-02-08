Елевич: УНИКС в матче с «Локо» показал, что готов сражаться с любым соперником

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мыслями насчёт матча между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (82:79) в Единой лиге ВТБ, высказавшись о работе Томислава Томовича на посту главного тренера «Локо».

«Могу одно сказать – матч удался. Думал, что у казанцев идёт небольшой спад, потому что перед этим они еле-еле вытащили игру. Но в этом матче они показали, что готовы сражаться с любым соперником. Мне понравилось, как удачно казанцы использовали глубину состава – это заслуга, думаю, тренерского штаба и Перасовича. Они делали всё возможное, чтобы осложнить ситуацию для «Локомотива». Хотя игра могла закончиться и победой «Локо», но здесь всё-таки сыграла роль твёрдость самого Перасовича. Конечно, на последних минутах очень удачно сыграл Лёша Швед, который попал, что было необходимо.

В общем, наш баскетбол меня радует, потому что очень хорошие команды. Я с удовольствием смотрю игры российского чемпионата и вижу, что очень многие команды делают всё возможное, чтобы привлечь зрителей. Это очень важно.

Давайте «Локомотив» тоже немножко затронем. Там, конечно, новый тренер, он не набирал этот состав. Вот в чём проблема. Из-за этого у него есть определённые сложности, которые ему пока очень непросто решить. Но он очень неплохо ведёт игру. И мне кажется, что всё будет впереди, в плей-офф он покажет, кто и как готов к тем позициям, которые будут распределены», — сказал Елевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.