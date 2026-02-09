Леброн установил очередное историческое достижение в НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удалось отдать двузначное количество передач в рамках одного матча. На это обратил внимание аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети Х.

Данное достижение покорилось Королю в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся 8 февраля и завершился в пользу «озёрников» со счётом 105:99. В рамках этой встречи Леброн отдал 10 результативных передач. Кроме того, Джеймс ещё отметился и 20 очками.