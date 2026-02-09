Леброн установил очередное историческое достижение в НБА
41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удалось отдать двузначное количество передач в рамках одного матча. На это обратил внимание аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети Х.
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 20, Хатимура - 18, Ривз - 16, Смарт - 15, Вандербилт - 13, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Ларэвиа - 2, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Тимме, Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Сантос - 15, Подзиемски - 14, Спенсер - 14, Пэйтон II - 13, Грин - 9, Мелтон - 5, Хорфорд - 4, Ричард, Пост, Леонс
Данное достижение покорилось Королю в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся 8 февраля и завершился в пользу «озёрников» со счётом 105:99. В рамках этой встречи Леброн отдал 10 результативных передач. Кроме того, Джеймс ещё отметился и 20 очками.
