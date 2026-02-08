Скидки
Баскетбол

Богичевич — о разгроме от ЦСКА: мы показали максимум, играя без трёх ключевых игроков

Богичевич — о разгроме от ЦСКА: мы показали максимум, играя без трёх ключевых игроков
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 95:60 в матче Единой лиги ВТБ, отметив, что его команда, играя без трёх лидеров, показала свой максимум и дала шанс молодёжи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 60
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 13, Кливленд - 12, Ухов - 9, Митрович - 9, Уэйр - 8, Антонов - 8, Руженцев - 7, Карпенко - 7, Ганькевич - 6, Астапкович - 6, Курбанов - 6, Жан-Шарль - 4
Автодор: Коско - 14, Ньюмэн - 11, Евсеев - 9, Пранаускис - 8, Земский - 8, Сущик - 6, Мотовилов - 3, Никулин - 1, Фёдоров, Яковлев

«ЦСКА сегодня заслуженно победил. Я удовлетворён второй и третьей четвертями, а также частью четвёртой. Счёт 25:20 по итогам второго отрезка, 20:18 в третьем доказывает, что мы играли энергично и показали характер. Думаю, мы показали наш максимум, ведь играли без трёх ключевых игроков.

В таких ситуациях наша молодёжь получает своё время. В нашем клубе на развитие молодых игроков делается ставка, это очень важно. Отмечу выступление Антона Сущика, который продемонстрировал сегодня свои таланты. Мы должны гордиться тем, что у нас есть такие парни. Пусть продолжает в том же духе», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

