Богичевич — о разгроме от ЦСКА: мы показали максимум, играя без трёх ключевых игроков

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 95:60 в матче Единой лиги ВТБ, отметив, что его команда, играя без трёх лидеров, показала свой максимум и дала шанс молодёжи.

«ЦСКА сегодня заслуженно победил. Я удовлетворён второй и третьей четвертями, а также частью четвёртой. Счёт 25:20 по итогам второго отрезка, 20:18 в третьем доказывает, что мы играли энергично и показали характер. Думаю, мы показали наш максимум, ведь играли без трёх ключевых игроков.

В таких ситуациях наша молодёжь получает своё время. В нашем клубе на развитие молодых игроков делается ставка, это очень важно. Отмечу выступление Антона Сущика, который продемонстрировал сегодня свои таланты. Мы должны гордиться тем, что у нас есть такие парни. Пусть продолжает в том же духе», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.