Трэвис Скотт неожиданно ворвался в послематчевое интервью Хардена и Митчелла

Новичок «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден и защитник Донован Митчелл давали интервью на площадке после победы над «Сакраменто Кингз» со счётом 132:126, когда в кадре внезапно появился рэпер Трэвис Скотт.

Фото: Кадр из трансляции

«Что мы делаем?! JH! DM! Какого ***?» — прокричал рэпер, перебивая беседу под смех баскетболистов.

Позже, уже вне интервью, радостный Харден подхватил давнего друга и поднял его на руки, устроив импровизированное празднование первой победы в новой команде.

Трэвис Скотт является давним поклонником Джеймса Хардена, и они впервые познакомились, когда Харден играл за команду из родного города Скотта, «Хьюстон Рокетс». Несмотря на то, что Харден покинул «Рокетс» в 2020 году, его дружба с Трэвисом Скоттом сохранилась на протяжении многих лет.