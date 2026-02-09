Скидки
Трэвис Скотт неожиданно ворвался в послематчевое интервью Хардена и Митчелла

Трэвис Скотт неожиданно ворвался в послематчевое интервью Хардена и Митчелла
Комментарии

Новичок «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден и защитник Донован Митчелл давали интервью на площадке после победы над «Сакраменто Кингз» со счётом 132:126, когда в кадре внезапно появился рэпер Трэвис Скотт.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 132
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сакраменто Кингз: Клиффорд - 30, Уэстбрук - 21, Картер - 18, Плауден - 16, Рейно - 14, Дерозан - 13, Кардуэлл - 12, Ачиува - 2, Макдермотт, Юбэнкс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Аллен - 29, Харден - 23, Брайант - 10, Тайсон - 10, Шрёдер - 7, Эллис - 6, Томлин - 6, Портер - 4, Меррилл - 2, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Что мы делаем?! JH! DM! Какого ***?» — прокричал рэпер, перебивая беседу под смех баскетболистов.

Позже, уже вне интервью, радостный Харден подхватил давнего друга и поднял его на руки, устроив импровизированное празднование первой победы в новой команде.

Фото: Кадр из трансляции

Трэвис Скотт является давним поклонником Джеймса Хардена, и они впервые познакомились, когда Харден играл за команду из родного города Скотта, «Хьюстон Рокетс». Несмотря на то, что Харден покинул «Рокетс» в 2020 году, его дружба с Трэвисом Скоттом сохранилась на протяжении многих лет.

