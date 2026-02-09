Скидки
Хамес Родригес посетил матч НБА и получил овацию от болельщиков

Комментарии

Атакующий хавбек Хамес Родригес, который подписал соглашение с «Миннесотой Юнайтед» и продолжит карьеру в МЛС, посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и был тепло встречен болельщиками. Родригес стал гостем игры между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», завершившейся победой гостей со счётом 119:115.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Рэндл - 24, Хиланд - 20, Гобер - 12, Рид - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 6, Джузэнг - 3, Беранже - 2, Инглс, Кларк, Фриман
Нью-Орлеан Пеликанс: Бей - 30, Уильямсон - 29, Мёрфи - 26, Куин - 17, Макгауэнс - 11, Фирс - 2, Джонс - 2, Мисси - 2, Пул, Джордан, Пиви, Маткович, Хоукинс, Луни

По информации издания Marca, во время матча на экранах арены показали гол Родригеса в ворота сборной Уругвая на чемпионате мира 2014 года. После этого камера выхватила Хамеса в первом ряду трибун — зрители встретили его стоячей овацией, а футболист поприветствовал зал.

Позже в официальном аккаунте «Миннесоты» в социальной сети Х появились фото Родригеса и центрового команды Руди Гобера. Спортсмены обменялись джерси.

Фото: Миннесота Тимбервулвз

Фото: Миннесота Тимбервулвз

