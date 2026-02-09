Хамес Родригес посетил матч НБА и получил овацию от болельщиков

Атакующий хавбек Хамес Родригес, который подписал соглашение с «Миннесотой Юнайтед» и продолжит карьеру в МЛС, посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и был тепло встречен болельщиками. Родригес стал гостем игры между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», завершившейся победой гостей со счётом 119:115.

По информации издания Marca, во время матча на экранах арены показали гол Родригеса в ворота сборной Уругвая на чемпионате мира 2014 года. После этого камера выхватила Хамеса в первом ряду трибун — зрители встретили его стоячей овацией, а футболист поприветствовал зал.

Позже в официальном аккаунте «Миннесоты» в социальной сети Х появились фото Родригеса и центрового команды Руди Гобера. Спортсмены обменялись джерси.

Фото: Миннесота Тимбервулвз

Фото: Миннесота Тимбервулвз