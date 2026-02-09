Кэмерон Томас определился с новым клубом после отчисления из «Бруклина» – Чарания

Стал известен новый клуб атакующего защитника Кэмерона Томаса, ранее отчисленного из «Бруклин Нетс». Как рассказал известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания, 24-летний баскетболист согласовал контракт с «Милуоки Бакс».

«Свободный агент Кэм Томас согласовал контракт с «Милуоки Бакс». Об этом ESPN сообщил его агент Тони Ронзоне», — написал Чарания на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Томаc принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 3,1 передачи.

