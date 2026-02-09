Стивен Эй Смит объяснил позицию «Лейкерс» по будущему Леброна Джеймса

Известный аналитик Стивен Эй Смит поделился информацией о настроениях внутри руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» относительно ветерана Леброна Джеймса. По словам журналиста, в клубе уважают заслуги форварда, но уже готовы к смене эпох.

«Думаю, они не были бы против, если бы он остался при более низкой цене. Но слово «хотят» — слишком сильное, если исходить из того, что мне рассказывали.

Прежде всего, к нему нужно относиться с уважением — это один из величайших игроков в истории. И он помог этой команде выиграть чемпионство, пусть и в «пузыре». Я уважаю этот титул, у меня с ним нет никаких проблем — вы завоевали чемпионство», — сказал Эй Смит на канале The Arena в YouTube.

