«Не только потому, что он хорош». Эксперт указал, почему «Лейкерс» обменяли Дончича

Известный аналитик и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что в руководстве «Лос-Анджелес Лейкерс» со временем возникло раздражение из-за особого статуса форварда команды Леброна Джеймса. Также Эй Смит предположил, чем руководствовались «озёрники», когда обменивали словенца Луку Дончича.

«Я считаю, что до прихода Луки у Леброна был определённый карт-бланш, и по-своему он им пользовался. В их глазах это выглядело так, что со временем начало раздражать и отталкивать. Возможность заполучить Луку появилась не только потому, что он хорош. Он моложе, и у него впереди гораздо более длинный отрезок, в течение которого можно рассчитывать на него как на лицо франшизы.

В то время как Леброн может завершить карьеру в любой момент. Команда была готова к тому, чтобы будущее принадлежало кому-то другому. И это не упрёк Леброну — если бы это было так, я бы без колебаний его озвучил. Но это не так. Это реальность: ты не Коби», — сказал Эй Смит на канале The Arena в YouTube.

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича: