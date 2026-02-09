Скидки
Легионер «Зенита» из США оказался поражён поведением людей в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Ливай Рэндольф разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографией. Американский спортсмен показал людей, которые вышли на замёрзшую реку в Санкт-Петербурге.

«Они гуляют по замёрзшей реке!» — подписал фото Рэндольф. К снимку Ливай добавил два смайла.

Фото: Из личного архива Ливая Рэндольфа

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американский защитник к настоящему моменту принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 14,8 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 2,1 передачи. «Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице НБА, имея в активе 18 побед и девять поражений.

