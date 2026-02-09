41 очко Леонарда помогло «Клипперс» победить «Миннесоту»

В ночь с 8 на 9 февраля завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс», который проходил на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 115:96.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский форвард Кавай Леонард, на счету которого 41 очко, восемь подборов и две передачи.

У хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 23 очка и сделавший четыре подбора и две передачи.

Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с «Атлантой Хоукс» 10 февраля». «Клипперс» же встретится на выезде с «Хьюстон Рокетс» 11 февраля.