41 очко Леонарда помогло «Клипперс» победить «Миннесоту»
В ночь с 8 на 9 февраля завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс», который проходил на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 115:96.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский форвард Кавай Леонард, на счету которого 41 очко, восемь подборов и две передачи.

У хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 23 очка и сделавший четыре подбора и две передачи.

Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с «Атлантой Хоукс» 10 февраля». «Клипперс» же встретится на выезде с «Хьюстон Рокетс» 11 февраля.

Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Рэндл - 17, Досунму - 11, Хиланд - 10, Гобер - 10, Рид - 8, Кларк - 8, Беранже - 4, Макдэниелс - 2, Филлипс - 2, Дивинченцо - 1, Шеннон, Инглс, Джузэнг, Конли, Фриман, Зикарски
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 41, Нидерхаузер - 15, Коллинз - 15, Сандерс - 10, Данн - 9, Миллер - 8, Джонс - 5, Лопес - 5, Батюм - 3, Кристи - 2, Бэнтон - 2, Бил, Гарлэнд, Матурин, Богданович, Вашингтон Мл., Джексон
