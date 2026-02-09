Определены все участники конкурса трёхочковых на звёздном уикенде НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила список участников конкурса трёхочковых бросков, который состоится во время звёздного уикенда лиги в Лос-Анджелесе. Развлекательные активности, включая конкурс умений и соревнование по броскам сверху, запланированы на ночь с 14 на 15 февраля.

В конкурсе трёхочковых бросков примут участие следующие игроки: Девин Букер («Финикс Санз»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Норман Пауэлл («Майами Хит»).

Примечательно, что Лиллард, пропускающий весь текущий сезон из-за восстановления после разрыва ахиллова сухожилия, получил возможность побороться за третий титул. В случае победы он в теории может стать третьим баскетболистом в истории, кому удавалось трижды выиграть это соревнование — после Ларри Бёрда и Крэйга Ходжеса.

Более того, среди всех участников наивысший процент реализации трёхочковых бросков в нынешнем регулярном чемпионате показывает форвард Бобби Портис, который реализует 45,1% попыток. Дебютант «Шарлотт» Нуппель в случае победы станет первым в истории НБА новичком, выигравшим этот конкурс.

Отметим, что действующий чемпион — Тайлер Хирроу из «Майами Хит» — не будет защищать свой титул. Из-за травмы ребра он пропускает большую часть сезона и отклонил приглашение лиги.