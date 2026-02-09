Скидки
Определены все участники конкурса трёхочковых на звёздном уикенде НБА

Определены все участники конкурса трёхочковых на звёздном уикенде НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила список участников конкурса трёхочковых бросков, который состоится во время звёздного уикенда лиги в Лос-Анджелесе. Развлекательные активности, включая конкурс умений и соревнование по броскам сверху, запланированы на ночь с 14 на 15 февраля.

В конкурсе трёхочковых бросков примут участие следующие игроки: Девин Букер («Финикс Санз»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Норман Пауэлл («Майами Хит»).

Примечательно, что Лиллард, пропускающий весь текущий сезон из-за восстановления после разрыва ахиллова сухожилия, получил возможность побороться за третий титул. В случае победы он в теории может стать третьим баскетболистом в истории, кому удавалось трижды выиграть это соревнование — после Ларри Бёрда и Крэйга Ходжеса.

Более того, среди всех участников наивысший процент реализации трёхочковых бросков в нынешнем регулярном чемпионате показывает форвард Бобби Портис, который реализует 45,1% попыток. Дебютант «Шарлотт» Нуппель в случае победы станет первым в истории НБА новичком, выигравшим этот конкурс.

Отметим, что действующий чемпион — Тайлер Хирроу из «Майами Хит» — не будет защищать свой титул. Из-за травмы ребра он пропускает большую часть сезона и отклонил приглашение лиги.

