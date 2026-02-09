В «Вашингтоне» оценили шансы Энтони Дэвиса сыграть за клуб в этом сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс» Уилл Доукинс прокомментировал процесс восстановления от травм паха и руки новоиспечённого бигмена команды Энтони Дэвиса, который пополнил состав после обмена из «Даллас Маверикс» перед дедлайном НБА. По словам Доукинса, в «Вашингтоне» рассчитывают, что Дэвис сможет выйти на площадку уже в текущем сезоне.

«Текущий план для Энтони Дэвиса — вернуться в Даллас и продолжить реабилитацию.

На период паузы, связанной с Матчем всех звёзд, у него запланирован визит к врачу. Это ключевой этап для нас, так как именно тогда мы сможем объективно оценить прогресс его восстановления. Энтони уже тренируется на площадке, начал выполнять индивидуальные упражнения и постепенно подключается к работе в формате два на два. Процесс идёт в позитивной динамике», — приводит слова Доукинса Yahoo Sports.