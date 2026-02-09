Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Вашингтоне» оценили шансы Энтони Дэвиса сыграть за клуб в этом сезоне

В «Вашингтоне» оценили шансы Энтони Дэвиса сыграть за клуб в этом сезоне
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс» Уилл Доукинс прокомментировал процесс восстановления от травм паха и руки новоиспечённого бигмена команды Энтони Дэвиса, который пополнил состав после обмена из «Даллас Маверикс» перед дедлайном НБА. По словам Доукинса, в «Вашингтоне» рассчитывают, что Дэвис сможет выйти на площадку уже в текущем сезоне.

«Текущий план для Энтони Дэвиса — вернуться в Даллас и продолжить реабилитацию.

На период паузы, связанной с Матчем всех звёзд, у него запланирован визит к врачу. Это ключевой этап для нас, так как именно тогда мы сможем объективно оценить прогресс его восстановления. Энтони уже тренируется на площадке, начал выполнять индивидуальные упражнения и постепенно подключается к работе в формате два на два. Процесс идёт в позитивной динамике», — приводит слова Доукинса Yahoo Sports.

Сейчас читают:
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android