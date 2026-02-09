Скидки
Егор Дёмин пропустит следующий матч в НБА. Названа причина

Егор Дёмин пропустит следующий матч в НБА. Названа причина
Комментарии

19-летний защитник «Бруклин Нетс» и новичок команды Егор Дёмин пропустит предстоящую игру регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», которая пройдёт завтра, 10 февраля.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно официальному отчёту о травмах лиги, Дёмину будет предоставлен отдых и он не примет участия во встрече.

Россиянин, выбранный под восьмым номером на драфте 2025 года, в этом регулярном сезоне провёл 45 матчей, 38 из которых начинал в стартовой пятёрке. В среднем за игру Егор набирает 10,7 очка, делает 3,1 подбора и 3,3 передачи, находясь на площадке по 24,8 минуты.

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

Комментарии
