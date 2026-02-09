Скидки
Стив Керр выделил главные черты Карри, которым учатся молодые баскетболисты

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о влиянии звёздного разыгрывающего Стефена Карри на современных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и развитие баскетбола.

«Мне кажется, мы видим всё это в дебютном сезоне [Кона] Нуппеля. Он, по сути, один из первых новичков, которые выросли на игре Стефа Карри и впитали современный стиль — быстрый баскетбол с упором на дальние броски. Нуппель достиг именно того уровня, которого я ожидал: прекрасно видно, насколько он талантливый шутер и какой вклад даёт команде на площадке.

Думаю, дальше таких игроков в лиге будет становиться всё больше, ведь за последнее десятилетие баскетбол серьёзно изменился — и благодаря аналитике, и благодаря эволюции самой игры. Если подумать о том, какой след оставил Карри, это действительно впечатляет: всё дело не только в его рекордах и чемпионствах, но и в том, как он изменил саму суть баскетбола. Для него это по-настоящему искусство», — сказал Керр на YouTube-канале Dan Patrick Show.

