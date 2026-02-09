Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич вынужден пропустить ещё одну игру из-за травмы

Лука Дончич вынужден пропустить ещё одну игру из-за травмы
Комментарии

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич не примет участия в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», который пройдёт 10 февраля. Как сообщается в официальном отчёте лиги, причиной пропуска игры стала травма задней поверхности бедра.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что предстоящий матч станет уже вторым подряд, который Дончич вынужден пропустить. Ранее он не сыграл с «Голден Стэйт Уорриорз» (105:99).

В текущем сезоне Дончич лидирует в лиге по среднему количеству набираемых очков за игру — 32,8, а также занимает второе место по количеству результативных передач (8,6). Его показатель эффективности (PER) составляет 27,4. С Дончичем на паркете разница эффективности команды составляет «+1,5», тогда как без него этот показатель опускается до «-5,7».

Напомним, словенец оказался в «Лейкерс» в результате одного из самых масштабных обменов в истории НБА, состоявшегося в феврале 2025 года. Спустя год «Даллас Маверикс» провёл ещё одну сделку, отправив Энтони Дэвиса, одного из главных участников прежнего обмена, в «Вашингтон Уизардс».

Сейчас читают:
Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android