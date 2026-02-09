Лука Дончич вынужден пропустить ещё одну игру из-за травмы

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич не примет участия в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», который пройдёт 10 февраля. Как сообщается в официальном отчёте лиги, причиной пропуска игры стала травма задней поверхности бедра.

Отметим, что предстоящий матч станет уже вторым подряд, который Дончич вынужден пропустить. Ранее он не сыграл с «Голден Стэйт Уорриорз» (105:99).

В текущем сезоне Дончич лидирует в лиге по среднему количеству набираемых очков за игру — 32,8, а также занимает второе место по количеству результативных передач (8,6). Его показатель эффективности (PER) составляет 27,4. С Дончичем на паркете разница эффективности команды составляет «+1,5», тогда как без него этот показатель опускается до «-5,7».

Напомним, словенец оказался в «Лейкерс» в результате одного из самых масштабных обменов в истории НБА, состоявшегося в феврале 2025 года. Спустя год «Даллас Маверикс» провёл ещё одну сделку, отправив Энтони Дэвиса, одного из главных участников прежнего обмена, в «Вашингтон Уизардс».