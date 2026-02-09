Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вице‑президент ЦСКА — о новом контракте с Тримблом: договориться было не очень легко

Вице‑президент ЦСКА — о новом контракте с Тримблом: договориться было не очень легко
Комментарии

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала продление контакта с американским разыгрывающим Мело Тримблом.

«На самом деле договориться с Мело было не очень легко, ведь им интересовались многие команды Евролиги. Наши коллеги из европейских стран не раз нам сами об этом сообщали. Так как на данном жизненном этапе мы не являемся с ними прямыми конкурентами, многие нас открыто расспрашивали об игроке.

А Мело продолжал ставить рекорды за рекордами. Что, кстати, только поднимало не только его ценность, но и цену. И мы поняли, что нужно поторопиться. В итоге переговорный процесс занял почти два месяца. Но, как известно, чем сложнее преодоления, тем слаще достижения. Так что сегодня мы вместе с нашими болельщиками, а самое главное, вместе с Мело, очень счастливы», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Официально
Мело Тримбл продлил контракт с ЦСКА на три года
Мело Тримбл прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android