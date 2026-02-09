Вице‑президент ЦСКА — о новом контракте с Тримблом: договориться было не очень легко

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала продление контакта с американским разыгрывающим Мело Тримблом.

«На самом деле договориться с Мело было не очень легко, ведь им интересовались многие команды Евролиги. Наши коллеги из европейских стран не раз нам сами об этом сообщали. Так как на данном жизненном этапе мы не являемся с ними прямыми конкурентами, многие нас открыто расспрашивали об игроке.

А Мело продолжал ставить рекорды за рекордами. Что, кстати, только поднимало не только его ценность, но и цену. И мы поняли, что нужно поторопиться. В итоге переговорный процесс занял почти два месяца. Но, как известно, чем сложнее преодоления, тем слаще достижения. Так что сегодня мы вместе с нашими болельщиками, а самое главное, вместе с Мело, очень счастливы», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».