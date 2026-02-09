Скидки
В «Лейкерс» отреагировали на травму Луки Дончича

Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу травмы звёздного разыгрывающего Луки Дончича, который вскоре пропустит второй матч подряд из-за повреждения задней поверхности бедра.

«Я хорошо знаю его как партнёр по команде и как тренер и могу с уверенностью сказать: если он может играть, он обязательно выходит на площадку.

Думаю, он действительно хочет принять участие в Матче всех звёзд и очень настроен сыграть с «Далласом» перед самым перерывом. Его команда врачей работает с ним круглосуточно. Сейчас всё решается день ото дня: как только он будет готов, он сразу вернётся в игру», — сказал Редик на YouTube-канале Lakers Nation.

