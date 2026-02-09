Скидки
Игрока НБА в защитной маске сравнили с Ганнибалом Лектером и злодеем из «Тёмного рыцаря»

Центровой «Атланты Хоукс» Оньека Оконгву провёл первый матч после четырёх пропущенных игр из-за травмы. Спортсмен вышел на паркет во встрече с «Шарлотт Хорнетс» (119:126) в защитной маске из-за травмы ротовой полости, полученной в конце января в матче с «Бостон Селтикс» после контакта с Джейленом Брауном.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 126
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Джонсон - 31, Рисашер - 18, Оконгву - 16, Александер-Уолкер - 13, Макколлум - 12, Дэниэлс - 11, Кисперт - 8, Ньюэлл - 5, Ландейл - 5, Уоллес, Винсент, Хилд, Гуйе, Колоко
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Нуппель - 23, Болл - 19, Миллер - 16, Уильямс - 11, Диабате - 11, Грин - 8, Колкбреннер - 6, Джеймс - 3, Манн - 3, Уайт, Салон

Клуб обыграл ситуацию в соцсетях, сравнив внешний вид игрока с персонажем Бэйном, которого сыграл Том Харди в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

«Ты думаешь, что тьма — твой союзник? Ты лишь приобщился к ней. Я же был рождён во тьме и сформирован ею», — говорится в сообщении «Атланты».

Многие фанаты в соцсетях сравнили Оконгву с известным персонажем Ганнибалом Лектером, которого в серии фильмов сыграл актёр Энтони Хопкинс.

Фото: https://x.com/ATLHawks

Фото: Скриншот

В сезоне-2024/2025 Оконгву в среднем набирает 16,3 очка, делает 7,9 подбора и отдаёт 3,3 передачи, реализуя 48,2% бросков с игры и 36,7% трёхочковых.

Игрок НБА, потерявший зубы после удара Джейлена Брауна, показал своё фото

