«Полусонные были». Президент УНИКСа отреагировал на победу в матче с «Локомотивом»

«Полусонные были». Президент УНИКСа отреагировал на победу в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:79), состоявшемся 8 февраля в Краснодаре.

«Ребята пока ещё не совсем в форме, ещё уставшие после тяжёлых матчей с ЦСКА и «Уралмашем». Хотелось бы играть лучше. Но главное, что победили. Концовка встречи получилась острая. Для зрителей такие напряжённые матчи особенно интересны.

Наши ребята, конечно, сначала полусонные были, а потом разошлись, всё хорошо получилось. Я очень рад. На втором месте в таблице идём с запасом от преследователей. Пока всё нормально. Ждём восстановления травмированных», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

