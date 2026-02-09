Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант — фанату во время матча: я знаю, где ты живёшь, белый парень

Кевин Дюрант — фанату во время матча: я знаю, где ты живёшь, белый парень
Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (112:106) обменялся репликами с фанатом на трибунах. Эпизод попал на видео.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2026, суббота. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
106 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Уоллес - 23, Джо - 21, Холмгрен - 17, Уиггинс - 17, Карузо - 8, Уильямс - 6, Маккейн - 5, Хартенштайн - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Бейхайм, Митчелл
Хьюстон Рокетс: Исон - 26, Смит II - 22, Дюрант - 20, Шенгюн - 17, Шеппард - 16, Дэвисон - 8, Финни-Смит - 3, Холидей, Томпсон, Окоги, Кроуфорд, Капела, Грин

«Я знаю, где ты живёшь, белый парень», — сказал Дюрант на видео.

Права на видео принадлежат НБА. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Chaz NBA.

В матче с «Оклахомой» Дюрант набрал 20 очков, совершил один подбор и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности Кевин в этом сезоне НБА к данному моменту принял участие в 48 играх, в которых в среднем демонстрировал следующие статистические показатели: 25,9 очка, 5,4 подбора и 4,4 передачи.

Сейчас читают:
Лидер НБА «Оклахома» проиграла «Хьюстону». Дюрант набрал 20 очков, у Шенгюна — трипл-дабл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android