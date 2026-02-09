Кевин Дюрант — фанату во время матча: я знаю, где ты живёшь, белый парень

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (112:106) обменялся репликами с фанатом на трибунах. Эпизод попал на видео.

«Я знаю, где ты живёшь, белый парень», — сказал Дюрант на видео.

Права на видео принадлежат НБА. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Chaz NBA.

В матче с «Оклахомой» Дюрант набрал 20 очков, совершил один подбор и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности Кевин в этом сезоне НБА к данному моменту принял участие в 48 играх, в которых в среднем демонстрировал следующие статистические показатели: 25,9 очка, 5,4 подбора и 4,4 передачи.