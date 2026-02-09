«Напрасно мы позволили». Защитник «Локо» указал на ошибку после поражения в игре с УНИКСом

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра проходила в Краснодаре вчера, 8 февраля, и завершилась в пользу гостевой команды со счётом 82:79.

— Результат сложно назвать хорошим для «Локо», но игра сегодня смотрелась лучше, чем против того же УНИКСа в начале января. Согласен с такой оценкой?

— Ну, сегодня мы хотя бы выиграли у них подбор. УНИКС в этом силён — на видеоскаутинге мы смотрели, как много вторых-третьих шансов они получают после подборов. Мы их, я считаю, в этом хорошо остановили в первой половине: боролись, набирали лёгкие очки из-за того, что УНИКС практически всей командой идёт на подбор, и если мы его забираем, то им тяжело защищаться в переходе. Но во второй половине что-то сломалось. Дали им забрать несколько подборов на нашем щите, они почувствовали игру, вернулись, и опять мы в концовке проиграли.

Напрасно мы позволили им снова сделать игру близкой, когда сплоховали в защите в самом конце второй четверти. УНИКС в последнее время вытащил несколько таких матчей, у «Уралмаша» отыграли, если я не ошибаюсь, «-16». Нам надо было не позволить им сделать это сегодня. Мы не смогли, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

