Баскетбол

«Напрасно мы позволили». Защитник «Локо» указал на ошибку после поражения в игре с УНИКСом

«Напрасно мы позволили». Защитник «Локо» указал на ошибку после поражения в игре с УНИКСом
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра проходила в Краснодаре вчера, 8 февраля, и завершилась в пользу гостевой команды со счётом 82:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

— Результат сложно назвать хорошим для «Локо», но игра сегодня смотрелась лучше, чем против того же УНИКСа в начале января. Согласен с такой оценкой?
— Ну, сегодня мы хотя бы выиграли у них подбор. УНИКС в этом силён — на видеоскаутинге мы смотрели, как много вторых-третьих шансов они получают после подборов. Мы их, я считаю, в этом хорошо остановили в первой половине: боролись, набирали лёгкие очки из-за того, что УНИКС практически всей командой идёт на подбор, и если мы его забираем, то им тяжело защищаться в переходе. Но во второй половине что-то сломалось. Дали им забрать несколько подборов на нашем щите, они почувствовали игру, вернулись, и опять мы в концовке проиграли.

Напрасно мы позволили им снова сделать игру близкой, когда сплоховали в защите в самом конце второй четверти. УНИКС в последнее время вытащил несколько таких матчей, у «Уралмаша» отыграли, если я не ошибаюсь, «-16». Нам надо было не позволить им сделать это сегодня. Мы не смогли, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

