Защитник «Локомотива» Ищенко: у меня опять «карьер-хай», и мы опять проиграли

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о личном рекорде, который он установил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча проходила в Краснодаре 8 февраля и завершилась в пользу гостей со счётом 82:79. Ищенко набрал 20 очков, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

— Сегодня ты бросал больше обычного, и опять установил рекорд карьеры — 20 очков за матч. Это была установка тренера или сам брал инициативу?

— Просто так ситуации складывались, что у меня появлялись открытые броски, спасибо за это партнёрам. Старался просто находиться там, где надо, и бросать. Получилось так, что у меня опять «карьер-хай» и мы опять проиграли, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

