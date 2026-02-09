Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Локомотива» Ищенко: у меня опять «карьер-хай», и мы опять проиграли

Защитник «Локомотива» Ищенко: у меня опять «карьер-хай», и мы опять проиграли
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о личном рекорде, который он установил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча проходила в Краснодаре 8 февраля и завершилась в пользу гостей со счётом 82:79. Ищенко набрал 20 очков, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

— Сегодня ты бросал больше обычного, и опять установил рекорд карьеры — 20 очков за матч. Это была установка тренера или сам брал инициативу?
— Просто так ситуации складывались, что у меня появлялись открытые броски, спасибо за это партнёрам. Старался просто находиться там, где надо, и бросать. Получилось так, что у меня опять «карьер-хай» и мы опять проиграли, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Сейчас читают:
Юбилей не удался. УНИКС огорчил «Локо» в лучшем матче воспитанника кубанцев
Юбилей не удался. УНИКС огорчил «Локо» в лучшем матче воспитанника кубанцев

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android