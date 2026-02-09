Скидки
«Работаем». Всеволод Ищенко высказался о проблеме, которую пытается исправить «Локо»

«Работаем». Всеволод Ищенко высказался о проблеме, которую пытается исправить «Локо»
Комментарии

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкивается команда в последних матчах на стартовых игровых отрезках. Ранее подопечные Томислава Томовича уступили в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (79:82).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Ищенко - 20, Мартин - 16, Мур - 11, Миллер - 8, Квитковских - 7, Хантер - 6, Темиров - 5, Попов - 4, Джонсон - 2, Ведищев, Шеянов, Коновалов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Швед - 17, Брюэр - 11, Бингэм - 10, Беленицкий - 7, Ли - 7, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

– Почему в последних матчах «Локомотиву» так тяжело даются первые четверти?
– Мы сами пытаемся понять, с чем это связано. Недонастроя никакого нет. Может быть, даже это связано с тем, что мы слишком хотим агрессивно начать и где-то рискуем, когда это не надо. Но это желание победить, желание достичь нужного результата. Главное, чтобы мы сохраняли этот настрой до конца, а это не всегда получается. Но мы работаем над тем, чтобы получалось, – приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

