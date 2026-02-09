«Работаем». Всеволод Ищенко высказался о проблеме, которую пытается исправить «Локо»

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о сложностях, с которыми сталкивается команда в последних матчах на стартовых игровых отрезках. Ранее подопечные Томислава Томовича уступили в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (79:82).

– Почему в последних матчах «Локомотиву» так тяжело даются первые четверти?

– Мы сами пытаемся понять, с чем это связано. Недонастроя никакого нет. Может быть, даже это связано с тем, что мы слишком хотим агрессивно начать и где-то рискуем, когда это не надо. Но это желание победить, желание достичь нужного результата. Главное, чтобы мы сохраняли этот настрой до конца, а это не всегда получается. Но мы работаем над тем, чтобы получалось, – приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

