Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — один россиянин

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам прошедшей игровой недели со 2 по 8 февраля. В список вошёл один россиянин — российский защитник Всеволод Ищенко.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Джален Рейнольдс, (УНИКС);

Лука Шаманич, («Зенит»);

Террелл Картер («Бетсити Парма»);

Всеволод Ищенко («Локо»);

Лука Митрович (ЦСКА).

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (23 победы и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (18 побед и девять поражений).