Артест — о сыне Гилберта Аренаса: этот парень — будущий Коби
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) прокомментировал выступление сына Гилберта АренасаЭлайджи, который ранее принёс своей команде победу победным броском в матче NCAA.

Видео можно посмотреть на канале Big Ten Men's Basketball в YouTube. TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

«Этот парень — будущий Коби. Я не считаю, что ему нужно менять номер на 24 или делать что-то подобное: он может стать новым Элайджей сам по себе, но по уровню — это следующий Коби. Достанется ли ему MVP к пятому или шестому году в лиге? Трудно сказать, ведь сейчас есть такие таланты, как Вембаньяма, и ещё несколько выдающихся игроков.

Тем не менее, думаю, его путь к MVP вполне реален где-то между пятым и седьмым сезонами. Хотя, признаться, не исключаю, что он сможет добиться этого и раньше, но вряд ли это произойдёт совсем уж быстро», — рассказал Артест на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что за пять матчей в составе университета Южной Калифорнии 18-летний Элайджа в среднем набирает 11,8 очка, делает 2,8 подбора и одну результативную передачу за игру, реализуя 32,3% бросков с игры и 21,7% трёхочковых.

