«Монако» получил финансовую помощь от национальной лиги, вызвав недовольство — BeBasket

«Монако» получил финансовую помощь от французской Национальной баскетбольной лиги (LNB) во избежание забастовки игроков клуба, ранее выказывавших недовольство задержкой зарплат, сообщает BeBasket.

По информации ресурса, решение LNB было принято негативно в некоторых командах, посчитавших это фаворитизмом.

«Элан Шалон» позвонил нам, очень обеспокоенный, зная, что «Монако» не хочет приезжать. Телевещатели также запаниковали. Самое важное, что удалось избежать отмены [матча] в Шалоне и, вероятно, в Нантере, потому что это был бы конец. Всё было бы кончено, никакого чемпионата для «Монако», — приводит слова главы LNB Филиппа Оссера издание BeBasket.