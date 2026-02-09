Скидки
Игрок «Нью-Йорка» резко отреагировал на критику от фанатов

Комментарии

33-летний защитник «Нью-Йорк Никс» Джордан Кларксон жёстко отреагировал на критику со стороны болельщиков в социальных сетях. Один из фанатов призвал вернуть игровое время Тайлеру Колеку, на что Кларксон ответил резким сообщением с использованием ненормативной лексики.

Другому пользователю, предложившему взять Коллина Секстона из «Чикаго Буллз» в команду вместо Кларксона, игрок ответил: «Хватит говорить о моих минутах — у меня их никогда и не было».

33-летний Кларксон, подписавший контракт с клубом минувшим летом, проводит сезон с худшими показателями в карьере по игровому времени, очкам и количеству бросков. Даже с учётом травмы Майлза Макбрайда до конца регулярного чемпионата приобретение Хосе Альварадо может и дальше ограничивать его роль в ротации.

В недавнем победном матче «Нью-Йорка» с «Бостон Селтикс» Кларксон провёл на паркете 7 минут и 35 секунд.

