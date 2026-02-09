«Никто на планете не был сильнее». Трэйси Макгрэди назвал лучший сезон в карьере

Семикратный участник Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди рассказал, почему считает сезон-2002/2003 лучшим в своей карьере. В этот период Макгрэди, выступавший за «Орландо Мэджик», набирал 32,1 очка за матч, к которым добавлял 6,5 подбора, 5,5 передачи и 1,7 перехвата, при 45,7% реализации бросков с игры.

«Не думаю, что кто-то на планете был сильнее Ти-Мака 2003 года. Даже с учётом Винса Картера, который сидит рядом со мной… никто на планете в 2003-м не был лучше Ти-Мака. И я буду на этом настаивать», — сказал Трэйси на канале Post Moves with Candace Parker & Aliyah Boston в YouTube.

В сезоне-2002/2003 Макгрэди стал самым результативным игроком регулярного чемпионата, однако награду MVP получил Тим Данкан.

