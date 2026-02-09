Трэйси Макгрэди рассказал, как его остановил Деннис Родман из-за слухов про Винса Картера

Бывший игрок «Торонто Рэпторс» Трэйси Макгрэди поделился воспоминаниями о своём уходе из клуба в 2000 году и о слухах о конфликте с Винсом Картером. По словам Макгрэди, никакой вражды между ними не было.

«Я был с лучшим другом Эриком Андерсоном… И вот идём мы в Лос-Анджелесе в одно место, а там Деннис Родман. Он видит меня, хватает и говорит: «Эй, слышал, что между тобой и твоим кузеном какая-то фигня. Вам лучше это уладить».

Вот насколько прессу волновала эта история между нами, хотя мы с Винсом никогда не враждовали друг с другом», — сказал Макгрэди на канале Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady в YouTube.

